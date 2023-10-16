مؤشر البورصة الرئيسى يسجل مستوى قياسيا جديدا.. ورأس المال يربح 61 مليار جنيه

كتب ـ هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.445 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 21032 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 25636 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 8803 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 5778 نقطة.