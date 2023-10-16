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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 10:29 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 20605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 24992 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 8638 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 5682 نقطة.






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