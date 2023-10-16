ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 20605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 24992 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 8638 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 5682 نقطة.