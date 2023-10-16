كييف: صندوق التنمية الأوكرانية التابع لصندوق النقد الدولى جمع 14 مليون دولار حتى الآن

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أعلن محافظ البنك المركزى الأوكرانى أندريه بيشنى، أن صندوق التنمية الأوكرانية الذى أنشأه صندوق النقد الدولى مؤخرا لدعم كييف، تلقى بالفعل تبرعات بقيمة 14 مليون دولار من الجهات الدولية المانحة.



وقال بيشنى فى تصريح -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "صندوق النقد الدولى يؤكد مرة أخرى على قيادته فى عملية حشد الدعم المالى لأوكرانيا.. وحتى الآن خصص المانحون بالفعل 14 مليون دولار لصندوق تنمية أوكرانيا"، معربا عن امتنانه لحكومات الدول الشريكة لموقفها الثابت واستعدادها لتقديم الدعم.



وأوضح بيشنى أن الهدف الرئيسى لصندوق التنمية الأوكرانية هو جمع 65 مليون دولار، على أن "يغطى احتياجات تنفيذ خطة لتطوير الإصلاحات ذات الإمكانات الواعدة والناجحة فى بلادنا".



وقال محافظ البنك المركزى الأوكرانى إن المذكرتان الأخيرتان اللتين تم توقعيهما بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، ركزتا بشكل رئيسى على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى والخارجى والمالى من أجل تعزيز القدرات الأوكرانية فى مسيرتها نحو النصر.



وأشار بيشنى إلى أن الجوانب الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف تتمثل فى المساعدات المالية الدولية، والإصلاحات الاقتصادية فى أوكرانيا، وتعزيز القدرة المؤسسية للوكالات الحكومية، مشددا على ضرورة أن تكون الإصلاحات فى أوكرانيا مستمرة دون تقطع أو انقطاع، وأن تتبع أفضل الممارسات العالمية.