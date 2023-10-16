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طلاب وأساتذة طب طنطا يتبرعون بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 05:42 م
طلاب وأساتذة طب طنطا يتبرعون بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور طلاب وأساتذة طب طنطا يتبرعون بالدم
الغربية- مصطفى عادل

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نظمت كلية الطب جامعـة طنطـا برئاسة الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة طنطا، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية العاجلة لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف، التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا.

 

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، أن إدارة الكلية نظمت هذه الحملة فى إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطينى الشقيق، وتقديم المساعدة والمساندة لهم، وتضامنا إنسانيا مع أهالى قطاع غزة ولتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة فى إنقاذ الأرواح.

 

وأوضح عميد الكلية أن كلية الطب جامعـة طنطـا بصفتها مؤسسة علمية ومنبر للسلام، تدعو كافة منتسبى الكلية للتبرع بالدم، مشيدا بمشاركة عدد كبير من منتسبى الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، موضحًا أن الحملة تستمر لمدة 3 أيام بدءا من اليوم وحتى الأربعاء القادم.

 

طلاب وأساتذة طب طنطا يتبرعون بالدم (1)
طلاب وأساتذة طب طنطا يتبرعون بالدم (1)

طلاب وأساتذة طب طنطا يتبرعون بالدم (2)
طلاب وأساتذة طب طنطا يتبرعون بالدم (2)

طلاب وأساتذة طب طنطا يتبرعون بالدم (3)
طلاب وأساتذة طب طنطا يتبرعون بالدم (3)

طلاب وأساتذة طب طنطا يتبرعون بالدم (4)
طلاب وأساتذة طب طنطا يتبرعون بالدم (4)
 
 






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جامعة طنطا

التبرع بالدم

التبرع بالدم للشعب الفلسطيني

عميد طب طنطا

طلاب طب طنطا



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