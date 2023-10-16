كيف تصبح موظفا فى بنك؟.. ورش عمل لتأهيل طلاب كلية "تجارة طنطا"

الغربية – مصطفى عادل

تنطلق اليوم الإثنين ورش عمل تعريفية وتدريبية بكلية التجارة جامعة طنطا، بعنوان "كيف تصبح موظف بنك والتثقيف المالي؟"، في ظل التحول الرقمي لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بالكلية، والتي يُنفذها عدد البنوك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور هاني الشامي القائم بعمل عميد الكلية وإشراف الدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور هانى الشامي القائم بأعمال عميد الكلية، إن ورش العمل تهدف لتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع العملاء فى البنوك من خلال محاضرات يقدمها لهم محاضرين من البنوك، موضحا أن هذه الورش تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أنه سيتم عمل محاكاة النموذج بفرع بنك مصر بطنطا يوم السبت 4 نوفمبر المقبل، وذلك ليقوم الطلاب بممارسة محاكاة للحياة اليومية داخل فرع البنك، حيث يلعب الطلاب بدور موظفي البنك وموظفي البنك بدور العملاء، لتطبيق الحياة العملية وسيحصل كافة الطلاب المشاركين على شهادة معتمدة من البنوك المشاركة مع النموذج، بشرط حضور كافة الفعاليات المذكورة، مع فتح حسابات لهم مجاناً من البنوك المذكورة، وذلك ضمن مبادرات الدولة والبنك المركزي والبنوك المصرية.