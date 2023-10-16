اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

كيف تصبح موظفا فى بنك؟.. ورش عمل لتأهيل طلاب كلية "تجارة طنطا"

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:00 ص
كيف تصبح موظفا فى بنك؟.. ورش عمل لتأهيل طلاب كلية "تجارة طنطا" جامعة طنطا
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق اليوم الإثنين ورش عمل تعريفية وتدريبية بكلية التجارة جامعة طنطا، بعنوان "كيف تصبح موظف بنك والتثقيف المالي؟"، في ظل التحول الرقمي لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بالكلية، والتي يُنفذها عدد البنوك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور هاني الشامي القائم بعمل عميد الكلية وإشراف  الدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وقال الدكتور هانى الشامي القائم بأعمال عميد الكلية، إن ورش العمل تهدف لتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع العملاء فى البنوك من خلال محاضرات يقدمها لهم محاضرين من البنوك، موضحا أن هذه الورش تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
 
وأوضح أنه سيتم عمل محاكاة النموذج بفرع بنك مصر بطنطا يوم السبت 4 نوفمبر المقبل، وذلك ليقوم الطلاب بممارسة محاكاة للحياة اليومية داخل فرع البنك،  حيث يلعب الطلاب  بدور موظفي البنك وموظفي البنك بدور العملاء، لتطبيق الحياة العملية وسيحصل كافة الطلاب المشاركين على شهادة معتمدة من البنوك المشاركة مع النموذج، بشرط حضور كافة الفعاليات المذكورة، مع فتح حسابات لهم مجاناً من البنوك المذكورة، وذلك ضمن مبادرات الدولة والبنك المركزي والبنوك المصرية.






تجارة طنطا

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

البنك المركزى

طلاب تجارة طنطا

تدريب عملى لطلاب تجارة طنطا



الموضوعات المتعلقة

عالم بجامعة طنطا يحصد المركز الأول على مستوى مصر بقائمة أفضل 2% من علماء العالم

الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:29 م

وقفة لطلاب جامعة طنطا تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:53 م

تقديم الرعاية الطبية لـ5060 حالة بـ4 قوافل لجامعة طنطا

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 04:20 م

38 عالما بجامعة طنطا فى قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لهذا العام

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:02 م

حكاية أشهر بائع سبح وبخور فى رحاب شيخ العرب بطنطا.. عمرو: ببيع سبح وبخور منذ 40 عاما وورثتها عن والدى.. وعندى 5 أبناء منهم طبيبة وممرضة بمستشفى جامعة طنطا ..أسبوع مولد أحمد البدوى عيد بالنسبة لنا

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة