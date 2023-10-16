طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة تنظم أكبر حملة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطينى

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة المنصورة، حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، وتستمر لمدة أسبوع.
والحملة تتم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب كل منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.
يأتى ذلك بالتزامن مع انطلاق القوافل الشاملة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وحياة كريمة، والتى تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.
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