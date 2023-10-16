طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة تنظم أكبر حملة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطينى

الدقهلية شريف الديب

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة المنصورة، حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، وتستمر لمدة أسبوع.

والحملة تتم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب كل منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.