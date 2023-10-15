اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة الفلسطينية: 2384 شهيدا فلسطينيا ونحو 10150 مصابا خلال 8 أيام

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:02 ص
الصحة الفلسطينية: 2384 شهيدا فلسطينيا ونحو 10150 مصابا خلال 8 أيام قطاع غزة
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10150، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.


وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.


وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1100.







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