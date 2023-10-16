طلاب جامعة جنوب الوادى يسارعون للتبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين.. صور

شهدت جامعة جنوب الوادى انطلاق أولى حملات التبرع بالدم تضامنا من الشعب الفلسطينى، نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر فى الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة.

وضرب طلاب الجامعة أروع الأمثلة فى مساعدة الأشقاء حيث توافد عدد كبير منذ انطلاق الحملة على مدار اليوم، وتزاحم الطلاب والطالبات على مكان تواجدها أمام كلية الصيدلة ومجمع ملاعب تربية رياضية، للتبرع بدمائهم من أجل أشقائهم فى فلسطين.

وكانت قد انطلقت القوافل الشاملة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وحياة كريمة، والتى تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.