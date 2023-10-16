طقس مائل للحرارة على قرى ومدن محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، أجواء مرتفعة الحرارة نسبيا، فقد سجلت درجات الحرارة ، اليوم الإثنين، العظمى 28 درجة، والصغرى 21 درجة، وتستمر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة في انعقادها، لمتابعة حالة الطقس، واحتمالية تعرض المناطق الشمالية من المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط، للأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري، والوجه البحرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة 29 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيانها، انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء،ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة على فترات متقطعة.