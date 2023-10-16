طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض فى درجات الحرارة والصغرى تسجل 20 درجة "صور"

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة في ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمى 26 درجة، والصغرى تسجل 20 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21.