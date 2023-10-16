اليوم السابع
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ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 11:25 ص
ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار منافذ بيع اللحوم - أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كل السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.
 
وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية  الدواجن المجمدة  بسعر 85 جنيها للكيلو ، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها واللحوم السودانية بـ 220 جنيها للكيلو و240 للحوم البلدية الحية، كما يتم طرح السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة.
 
ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص  مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية  وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين، وتتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق .






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اللحوم الطازجة والمجمدة



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