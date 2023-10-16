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صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الموارد الأساسية"

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 11:00 م
صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الموارد الأساسية" البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 12.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.6%، وزاد قطاعا مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، 2.2%، على التوالي.
 
وقفزت قطاعات التجارة والموزعون، والبنوك، والعقارات بنسبة 1.8%، 1.6%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، 0.2%، 0.2%، على الترتيب.
 
وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.445 تريليون جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 112.9 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.59%، والعرب على 7.34%، واستحوذت المؤسسات على 29.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.07%. 
 
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 315.7 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 50.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 392.4 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 21032 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 25636 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 8803 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 5778 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5300 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة.






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