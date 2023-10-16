اليوم السابع
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صحة الدقهلية: العلاج الحر توجه 20 إنذارا وتوصى بغلق 6 منشآت مخالفة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 03:57 م
صحة الدقهلية: العلاج الحر توجه 20 إنذارا وتوصى بغلق 6 منشآت مخالفة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 135 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 26 عياة خاصة و10 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة إلى جانب 32 مراكزًا ومعملا من بينهم 6 مراكز غير مرخص. 

من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أنه تم إنذار 20 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 6 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 7 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 10 شكاوى ومعاينة 19منشأة، مؤكدًا أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

جاء ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.







الدقهليه

صحة الدقهليه

العلاج الحر

منشآت طبية مخالفة



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