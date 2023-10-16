سوناك يلقي كلمة بشأن أزمة فلسطين.. ومسئول: نتحدث مع مصر لإدخال المساعدات

كتبت: نهال أبو السعود

سيلقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كلمة اليوم امام النواب لتحديد استجابة حكومته للازمة الفلسطينية في قطاع غزة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية

وقال داونينج ستريت إن الجلسة ستأتي بعد زيارة يقوم بها رئيس الوزراء لإظهار الدعم للجالية اليهودية وستكون هذه أيضًا المرة الأولى التي يجتمع فيها البرلمان منذ العطلة التي تستمر أربعة أسابيع لموسم مؤتمرات الأحزاب في الوقت الذي تتزايد المخاوف فيه من حدوث كارثة إنسانية في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من احتمال نفاد الوقود من مستشفيات القطاع يوم الاثنين.

ولا يزال ما لا يقل عن 17 مواطناً بريطانياً في عداد المفقودين أو تأكدت وفاتهم في أعقاب الهجمات، وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي يوم الأحد إن ما يصل إلى 10 ربما يكونون محتجزين كرهائن.

وقالت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ما يصل إلى 60 ألف مواطن بريطاني موجودون في إسرائيل أو غزة.

وقال مكتبه إن سوناك سيقدم يوم الاثنين بيانا أمام البرلمان يكرر فيه إدانة المملكة المتحدة الكاملة للهجمات ويحدد نهج الحكومة تجاه الأزمة المتفاقمة.

وسيعرض المساعدة التي تقدمها المملكة المتحدة لإسرائيل، والجهود المبذولة لدعم المواطنين البريطانيين المحاصرين في أعمال العنف، واستجابتها للوضع الإنساني في غزة.

وردا على سؤال حول تقارير غير مؤكدة عن إمكانية إعادة فتح معبر رفح لفترة محدودة يوم الاثنين، قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي لبي بي سي: "لا يوجد شيء يمكننا القيام به بشكل مباشر في غزة نفسها لكننا نتحدث مع مصر بشكل منتظم للغاية".

وقال إن الحكومة "تتخذ الترتيبات اللازمة لدعم المواطنين البريطانيين إذا تمكنوا من الخروج من غزة عبر معبر رفح".

في أعقاب الهجمات التي وقعت في إسرائيل، أبلغت شرطة العاصمة عن "زيادة هائلة" في الحوادث والجرائم المعادية للسامية في لندن.