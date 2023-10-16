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سماع مرافعة الدفاع في محاكمة متهم بقضية "أحداث كفر حكيم" اليوم

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 05:00 ص
سماع مرافعة الدفاع في محاكمة متهم بقضية "أحداث كفر حكيم" اليوم المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة كفر حكيم".

يذكر أن المتهمين جميعا في هذه القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







احداث كفر حكيم

الجنايات

اخبار الحوادث

الدائرة الأولى إرهاب



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