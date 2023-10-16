رئيس مياه المنوفية يناقش مع مسئولى الأمن خطة حماية منشآت الشركة

عقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اجتماعًا بمسئولى الأمن بالشركة بحضور مدير الإدارة العامة للأمن لمتابعة تأمين وحماية مبنى إدارة الشركة من الداخل والخارج وما يتبعه من منشآت.

وناقش، خلال الاجتماع آلية إحكام السيطرة الأمنية على جميع محطات المياه والصرف الصحى بالشركة والأفرع التابعه وكذلك المرور على المحطات والتأكد من التأمين الجيد للمنشآت الخاصه بالشركه وتأمين غرف الحفظ والمخازن والجراجات والورش ضد الأخطار المعرضه لها مثل (السرقة-الحريق-الاعتصامات-النشاط الارهابى- التخريب- المظاهرات).

ووجه رئيس شركة المياه، مسئولى إدارة الأمن بالمرور الليلى لمتابعه سير العمل داخل المحطات وضرورة قيام كل فرد بمهام عمله على أكمل وجه مؤكدا أن هدفنا الأول المواطن والعمل على تقديم الخدمات بشكل افضل.

وفى نهايه الاجتماع، أكد على الدور الهام للإدارة العامة للأمن فى حماية منشآت الشركة والمحافظة على أمن وسلامة الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركة.