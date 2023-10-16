اليوم السابع
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بحضور وكيل الأزهر...

رئيس منطقة الإسكندرية يشارك فى الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهرى

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 05:05 م
رئيس منطقة الإسكندرية يشارك فى الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهرى جانب من المشاركة
الإسكندرية أسماء على بدر

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شارك الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، بالملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهرى، والذى ينعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور، الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نائبًا عن شيخ الأزهر.

 

وناقش الملتقى عددًا من المحاور الرئيسية فى التعليم الأزهرى وجودته ومنها منهجية العمل خلال الفترة القادمة فى مجال جودة التعليم والتدريب والتعاون الدولى، ودراسة التحديات التى تواجه المؤسسات التعليمية وسبل التغلب عليها للارتقاء بها وتحقيق جودتها. وقد شهد الحفل تكريم المعاهد الأزهرية الحاصلة على الاعتماد خلال العام الماضى وعددها 271 معهدا، بالإضافة إلى تكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة.

 

 وجاء فى المركز الأول: منطقة الدقهلية الأزهرية (146 معهدا)، والمركز الثاني: منطقة البحيرة الأزهرية (94 معهدا)، والمركز الثالث: منطقة كفر الشيخ الأزهرية (78 معهدا)، والمركز الرابع: منطقة سوهاج الأزهرية (61 معهدا)، والمركز الخامس: منطقة أسيوط الأزهرية (59 معهدا).







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