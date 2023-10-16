اليوم السابع
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رئيس جامعة عين شمس تتفقد حملة الجامعة للتبرع بالدم تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:59 م
رئيس جامعة عين شمس تتفقد حملة الجامعة للتبرع بالدم تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين حملة التبرع بالدم
كتب محمود راغب

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لليوم الخامس على التوالي، تستكمل جامعة عين شمس دورها المجتمعي في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين من خلال حملة التبرع بالدم التي دشنتها بالتعاون مع "جمعية شريان العطاء بكلية طب عين شمس للتبرع بالدم" والتي جاءت  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وقالت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة، خلال تفقدها حملة الجامعة، إن الجامعة نظمت هذه الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، وتضامنا إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، ولتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.
 
وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب كافة منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أن الشعب المصري دائماً داعماً للشعب الفلسطيني، منوهاً بأن الحملة تستمر بالجامعة حتى نهاية الأسبوع، ويشارك بها كافة منسوبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.
 
 
حملة التبرع بالدم (1)
حملة التبرع بالدم (1)

حملة التبرع بالدم (2)
حملة التبرع بالدم (2)

حملة التبرع بالدم (4)
حملة التبرع بالدم (4)

حملة التبرع بالدم (5)
حملة التبرع بالدم (5)

حملة التبرع بالدم (6)
حملة التبرع بالدم (6)

حملة التبرع بالدم (7)
حملة التبرع بالدم (7)

حملة التبرع بالدم (8)
حملة التبرع بالدم (8)

حملة التبرع بالدم (9)
حملة التبرع بالدم (9)

 







جامعه عين شمس

عين شمس

حمله جامعه عين شمس للتبرع بالدم

حمله التبرع بالدم لدعم فلسطين



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