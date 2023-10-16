اليوم السابع
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خلال خدمة الشركة المقدسة لاجتماع السودانيين..

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يقوم بخدمة تثبيت ومعمودية.. صور

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:59 م
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يقوم بخدمة تثبيت ومعمودية.. صور رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم صلوات القداس الإلهى فى الخدمة السودانية حيث قام بخدمة تثبيت خمسة وثلاثون عضوا جديدا وخدمة معمودية لإثنين وخمسون عضوا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

 

وقال رئيس الأساقفة فى عظته، إن أحد اهتمامات السيد المسيح الفائقة هى رعايتنا حيث أن كل نفس وكل شخص هو موضع اهتمام الله، عندما يريد الله أن يهتم بنا فهو يفعل هذا من خلال البشر وليس من خلال الملائكة.

 

وأضاف رئيس الأساقفة: يريد الله من كل شخص منا أن يطيع الروح القدس أولا ً مثلما فعل فيلُبس عندما سمع الرسالة أن يذهب إلى الصحراء لتصل رسالة المحبة للوزير الحبشى وهو عائد فى طريقة إلى وطنه

 

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا للأعضاء الجُدد أن يمنحهم الروح القدس ثماره ومواهبه للخدمة ويستخدمهم فى بناء ملكوت الله.

 

 

قداس الكنسة الأسقفية

 

قداس الكنسة الأسقفية

 

جانب من القداس
جانب من القداس

 

جانب من قداس الكنيسة
جانب من قداس الكنيسة

 

الحضور فى القداس
الحضور فى القداس

 

معمودية
معمودية

 

كلمة المطران سامى فوزى
كلمة المطران سامى فوزى

 

المطران سامى فوزى
المطران سامى فوزى

 







الكنيسه الاسقفيه

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رئيس الاساقفه



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