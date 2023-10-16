جامعة الإسكندرية: إجازة الفصل الدراسى الأول 27 يناير المقبل

ناقش مجلس شئون التعليــم والطلاب جامعة الإسكندرية خلال انعقاده صبـاح اليـوم برئاسة الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الخطة الزمنية لسير الدراسة للعام الجامعى 2023/2024 وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات خلال الفصل الدراسى الاول والذى بدأ فى 30 سبتمبر الماضى ويستمر إلى 4 يناير 2024، على أن تكون إجازة الفصل الدراسى الأول خلال الفترة من 27 يناير 2024 وحتى 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى 30 مايو 2024.

واكدت الجامعة فى بيان انها تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وذلك طبقًا للتفصيلات الواردة فى مقترح التقويم التقريبى السنوى الوارد من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور على عبد المحسن على وكلاء الكليات بضرورة الالتزام بتوجيهات تطوير معاملها حيث يعد هذا العام الجامعى عام التحديث لأجهزة المعامل لمرحلة البكالوريوس بالجامعة حيث سيتم تحديث المعامل فى كليات القطاع الطبى والعلمى والتكنولوجى ومعامل اللغات والكمبيوتر لقطاع العلوم الإنسانية.

كما وافق المجلس على اقتراح تقدم كلية التربية للطفولة المبكرة للاعتماد البرامجى لبرنامج "إعداد أخصائى التدخل المبكر فى مجال التربية الخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة".

وشهد المجلس عرض تقديمى من الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية تناول الخطة الزمنية لأعمال القياس والتقويم بالمركز خلال العام الدراسى الحالى الذى يتضمن إعداد خطة التدريب بكل كلية التى تشمل التقويم التكوينى، جدول المواصفات المقياس المتدرج، سياسات الشفوى والعملى وبداية مشروع مؤشرات تقويم الإرشاد الأكاديمى بكليات الجامعة الذى يتضمن مشروعات تقويم الإرشاد الأكاديمى بكليات الجامعة، بنوك الأسئلة لجامعة الإسكندرية،الحوكمة الأكاديمية.