اليوم السابع
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تنفيذ مشروعات بـ 2 مليار جنيه في مبادرة حياة كريمة وبـ 100 مليار دولار بالعراق

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:30 ص
تنفيذ مشروعات بـ 2 مليار جنيه في مبادرة حياة كريمة وبـ 100 مليار دولار بالعراق المهندس أحمد المحمودى الرئيس التنفيذى
كتب عبد الحليم سالم

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تسعى شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام للحصول على عدد من المشروعات خارج البلاد خاصة في منطقة الخليج العربى ؛بهدف تعظيم موارد الشركة التي سلمت مؤخرا  "جسر نينوى" الخامس والبالغ تكلفته نحو 60 مليون دولار وفقا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام .

وبدأت الشركة بقيادة المهندس أحمد المحمودى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في تنفيذ مشروع جديد عبارة عن تطوير تقاطع "معسكر الرشيد" مع "سريع الدورة" في بغداد، بتكلفة 40 مليون دولار، وذلك خلال مدة 10 أشهر، لتنفذ الشركة أعمالا بـ 100 مليار دولار في العراق ، حيث تم إكمال أعمال تجهيزات الموقع بالكامل، مع إيصال كافة الخدمات من كهرباء وخدمات صحية ،علاوة على تخصيص قطعة أرض من قِبل "بلدية الكرادة" لمعمل الكونكريت لتجهيز العمل بالخرسانة الجاهزة والعمل جارى على نصب المعمل لاسيما بعد إجراء اختبارات التربة، وتنفذ الشركة حاليا التصاميم من قِبل مكتب استشارات هندسية.

ونفذت الشركة مشروعات متنوعة بمبادرة حياة كريمة بقيمة تصل لنحو 2 مليار جنيه في مركز المراغة بمحافظة المنيا ، حيث أشار تقرير حديث حول المشروعات، أن الشركة  تنفذ مشروعات جديدة بخلاف مشروعات حياة كريمة بنحو 2 مليار جنيه من اجمالى تعاقدات تصل لنحو 6.3 مليار جنيه منذ العام المالى 2020-2021 من بينها مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات مرافق بمختلف المحافظات علاوة على مشروعات بدول عربية 







حياة كريمة

مصر

العراق

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