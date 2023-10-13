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8 معلومات حول تطوير أهم قلعة صناعية بقطاع الأعمال العام فى الصعيد

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 06:00 ص
8 معلومات حول تطوير أهم قلعة صناعية بقطاع الأعمال العام فى الصعيد مصانع كيما
كتب عبد الحليم سالم

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‏دشنت شركات قطاع الأعمال العام، العديد من المصانع و القلاع الصناعية في ربوع البلاد لكن تعد القلعة الصناعية في اسوان " مصانع كيما "هي واحدة من أهم القلاع الصناعية ليست في الصعيد فقط ، بل في كل مصانع قطاع الأعمال العام..  في هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات حول مصانع كيما .
 
1- نجحت الدولة المصرية فى إعادة الحياة لمصانع كيما بعد قرار تصفيتها عام 2004 للتحول إلى قلعة صناعية ليست فى مصر فقط بل فى المنطقة كلها.
 
2- ، فى ديسمبر 2021 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنع "كيما 2" ضمن مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان.
 
3- ،يعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم آمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية.
 
4- ينتج المصنع 1575 طن/ يوم يوريا محببة، وباستخدام تكنولوجيا شركة Stami-carbonبالإضافة إلى المرافق الخاصة بها.
 
5- بلغت التكلفة الاجمالية للتطوير نحو  12 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى.
 
6- ناقشت الجمعية العمومية، قيمة تطوير المصنع القديم  مع الشركة الإيطالية  تكنومنت للوصول إلى سعر أفضل .
 
7- العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).
 
 
8-  تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح وتم طلب تعديله .






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