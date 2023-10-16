القومى للمرأة يطلق المعسكر الأول لمبادرة "دوى" لتمكين الفتيات بقنا والأقصر وأسوان.. صور

كتب محمود راغب

أطلق المجلس القومى للمرأة ، فعاليات اليوم الأول من المعسكر الأول بمحافظات قنا والأقصر وأسوان ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم وذلك بالمحافظات.

و يتضمن المعسكر تنظيم دوائر حكي للفتيات ، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى علي جدران المدرسة التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالاضافة الى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للاجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعية بينهم …

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.