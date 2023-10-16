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تحصين 28 ألف رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بكفر الشيخ.. صور

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:57 م
تحصين 28 ألف رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بكفر الشيخ.. صور حملة لتحصين الاغنام
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، حملات وقوافل مديرية الطب البيطري بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ من تحصين 28 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.
 
قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مستمرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تحصين 28 ألف رأس أغنام وماعز ، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الحملة، مؤكداً أن محافظ كفر الشيخ، ووجه بتكثيف الحملات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية وتقديم الدعم الإرشادي لمربي الماشية.
 
تحصين الاغنام والماعز بكفر الشيخ
تحصين الاغنام والماعز بكفر الشيخ

حملة لتحصين الاغنام
حملة لتحصين الاغنام

تحصين أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة
تحصين أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة

 







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