محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الأشجار ومتابعة المواقف وتطهير خطوط الصرف الصحى، بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الاثنين، مشددًا على تكثيف الحملات على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا والارتقاء لرفع مستوى النظافة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة دسوق، سير العمل بجهاز النظافة والتجميل، حيث شهدت شوارع مدينة دسوق، إستمرار العمل بمنظومة النظافة وتهذيب الأشجار بأحياء دسوق ومتابعة خطوط سير المعدات, ورفع الأتربة والمتولد اليومى من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء، بالإضافة لمتابعة سير العمل بالمواقف بالتنسيق مع وحدة المرور بدسوق، واستكمال أعمال رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء تم تطهير خطوط الصرف بشارع السينما، وإصلاح خط مياه بشارع الشركات، وحل مشاكل الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة.

كما تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدى سالم، ورفع كفاءة الانارة العامة وخطوط خفض المنسوب، وكفاءة الطرق ونظافتها بقرى المركز والمدينة، وقص وتهذيب الأشجار وتصليح كسور المياه.

وقام عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة حملات النظافة الموسعة بنطاق المدينة، وأعمال رفع الأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة، ورفع المتولد اليومى وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية، وحملات نظافة عامة خلف العمارات السكنية بشارع المركز ومنطقة هندسة الكهرباء، وخلف العمارات السكنية خلف مدرسة الصناعة، وجسر مصرف الغربية الرئيسى انتهاء شارع المرور القديم.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إنتظام سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل وزراعة الأشجار وريها، بمدخل المدينة، ومتابعة أعمال تنظيف صفايات المطر ونظافة ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ ورفع الاعلانات الغير مرخصة والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات ومسح وتمهيد الشوارع.

تابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مبادرة رئيس مجلس الوزراء معنا، ضد الغلاء فى هايبرات المدينه، بهايبر خير بلدنا، وهايبر ابراهيم مشحوت ببلطيم، ضمن المبادرة معنا ضد الغلاء وخفض الأسعار فى السلع الأساسية، إشراف التموين، ومجلس المدينة وجهاز حماية المستهلك والصحة، والغرفة التجارية والطب البيطرى، موجهًا المحال التجارية وسوبر ماركت الدخول فى المبادرة لرفع العبء على المواطنين.

تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة إزالة تعدى على الرقعة الزراعية بجمعية الحدادى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المخالفين.