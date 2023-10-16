تحصين 23 ألف رأس من الثروة الحيوانية ضد طاعون المجترات الصغيرة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة،والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتضمن التقرير، الذى تعده مديرية الطب البيطرى، الإشارة إلى أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها قد وصل إلى 23ألفا و783 رأسا من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة مع بداية أكتوبر الجارى وحتى 14 من نفس الشهر، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وكان المحافظ "الدكتور محمد هانى غنيم، قد وجه رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق مع مسؤولى الطب البيطرى وتوفير التسهيلات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد طاعون المجترات الصغيرة، مع حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور أحمد عبد العليم، قد استعدت لتنفيذ الحملة، بتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بالتحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات المستخدمة خلال الحملة، التى تستهدف القضاء على طاعون المجترات الصغيرة، الذى بعد من الأمراض الفيروسية التى تصيب الأغنام والماعز، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين حيوان سليم وآخر مصاب، وتظهر أعراضه فى ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان المصاب،من خلال إفرازات مخاطية من العين والدموع والافرازات.