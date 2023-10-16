المركز التكنولوجى بحى المناخ ببورسعيد يستقبل 2535 طلبا ويقدم 2450 خدمة

استقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى المناخ منذ مطلع شهر سبتمبر الماضى 2535 طلبا من أهالى الحى، جميعها ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز.

وأعلن الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ أن المركز إستقبل أكثر من 3000 مواطن خلال شهر سبتمبر، مؤكدًا على إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة 97% تقريبًا ؛ حيث بلغت 2450 طلبا وجارى الإنتهاء من 85 متبقية يتوقف تنفيذها على إستكمال أوراق من طالب الخدمة.

وكانت محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد طورت المركز التكنولوجى بحى المناخ ضمن 8 مراكز أخرى لخدمة المواطنين أتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليتم فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، ومع التحول فى منظومة التحول الرقمى من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكترونى، يساعد ذلك على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.

ويتكون المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ من 10 شبابيك بمساحة 75 م٢ مما يتيح إستيعاب 24 فردا فى نفس الوقت، ويقوم بتقديم 62 خدمة الآن مما يضمن توفير الخدمات بكل راحة وسهولة وسرعة.