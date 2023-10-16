اليوم السابع
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القمر يظهر مقترنا بنجم قلب العقرب فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة الأربعاء

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 03:08 م
القمر يظهر مقترنا بنجم قلب العقرب فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة الأربعاء القمر ونجم قلب العقرب - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد الكرة الأرضية، الأربعاء المقبل، ظهور القمر مقترنا مع النجم أنتاريس Antares قلب العقرب بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم حتى غروب المشهد بغضون الساعة 8:30 مساء تقريبا. 
 
وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن أنتاريس (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية. 
 
وأكد تادرس أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، لافتا إلى أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.
 
وأضاف: علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.






القمر

القمر قلب العقرب

قلب العقرب

نجم قلب العقرب

الظواهر الفلكية

معهد الفلك



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