وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الوطنية العراقية "نينا" اليوم الاثنين، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وسبل توسيع الشراكة الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات، مضيفا أنه تمت مناقشة أهم الأحداث الإقليمية لاسيما ما يجري في فلسطين المحتلة.

من جهته، عبر السفير توماس سيلر عن رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع آفاق التعاون مع العراق، مقدما الشكر للجهود التي تقدمها وزارة الخارجية من أجل تعزيز العلاقات بين الجانبين.