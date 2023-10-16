الصحة العالمية: نحذر من انتشار الأوبئة نتيجة عدم وجود أماكن لاستقبال الجثث فى غزة

كتبت أمل علام

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، اليوم الإثنين أن المنظمة تواصل تكثيف جهودها لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة .

وقال ليندماير في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية اليوم، إن المنظمة تواصل بذل جهودها لإيصال المساعدات والإمدادات خاصة الطبية إلى قطاع غزة، مضيفًا أن المجتمع الدولي بأسره يطالب بضرورة توصيل المياه إلى القطاع وفتح المعابر لتوصيل المساعدات .

وأضاف ليندماير أنه حتى الآن لم تصل إلينا أي تأكيدات عن حرية حركة الأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن المنظمة تلقت عدة تقارير بشأن خروج الكثير من المستشفيات من الخدمة.

وحذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية من خطورة انتشار الأوبئة والأمراض بسبب عدم وجود أماكن لاستقبال جثث الضحايا في المستشفيات.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمصابين إلى 10950.