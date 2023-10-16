اليوم السابع
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الإثنين، 16 أكتوبر 2023 11:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا موقف مصر الرافض للعقاب الجماعى بغزة.. إنفوجراف

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 11:36 م
الرئيس السيسى يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا موقف مصر الرافض للعقاب الجماعى بغزة.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنياً وإنسانياً.

 

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفيًا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى

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تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية الراهنة والعمليات العسكرية فى قطاع غزة

توافق الجانبان بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنيًا وإنسانيًا

استعرض الرئيس نتائج الاتصالات التى تقوم بها مصر على المستويين الدولى والإقليمى لدفع جهود التهدئة وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأكد الرئيس موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعى والحصار والتهجير وضرورة تغليب صوت العقل والحكمة وإحياء مسار عملية السلام

 







الرئيس السيسى

غزه

إسرائيل

إيطاليا



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