الإسماعيلية تنظم عددا من الفعاليات احتفالا بعيدها القومي اليوم

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

تحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في16 أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية "السادات حاليًا" ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

ويشهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، عددًا من الفعاليات احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، وتشمل تلك الفعاليات، طابور عرض بمدرسة السادات الثانوية العسكرية، إلى جانب حضور فاعليات افتتاح مركز طب أسرة الشيخ زايد الواقع في منطقة "الحرفي"، وبالإضافة إلى افتتاح مقر إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية في منطقة الشيخ زايد.

وفي 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي بعد إلغاء معاهدات 1936 حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عدد من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين في الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبي، والنافي كان موقعه بميدان عرابي أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وكانت قبل عام 2016 تحتفل بالعيد القومي في 25 يناير، وتم تغيير موعد الاحتفال حتى لا يتعارض مع احتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الذى يتم الاحتفال به في اليوم نفسه، وكانت الإسماعيلية تحتفل بالعيد القومي لها في 16أكتوبر منذ عودة المهاجرين إلى الإسماعيلية، ثم قرر المجلس المحلى للمحافظة في بداية التسعينيات إلى تغير موعد الاحتفال إلى 25 يناير.