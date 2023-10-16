"الإسلام والبيئة وخطر اختلال التوازن البيئي".. ندوة بجامعة الفيوم اليوم

تعقد كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة الفيوم اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "حديث الإسلام عن البيئة ومكوناتها وخطر إختلال التوازن البيئي على التنمية المستدامة".
وتقام الندوة بقاعة المؤتمرات بالكلية، وتقام الندوة بالتعاون بين جامعة الفيوم، ومنطقة الفيوم الأزهرية .
وفى سياق متصل تنظم كلية دار العلوم، بـ جامعة الفيوم اليوم ندوة ثقافية عن المولد النبوى الشريف، بعنوان "رسول الإنسانية"، وتعقد الندوة بمسرح الكلية تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس الجامعة والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور محمد حامد عكيلة عميد كلية دار العلوم، والدكتور محسن محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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