"الإسلام والبيئة وخطر اختلال التوازن البيئي".. ندوة بجامعة الفيوم اليوم

الفيوم رباب الجالي

تعقد كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة الفيوم اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "حديث الإسلام عن البيئة ومكوناتها وخطر إختلال التوازن البيئي على التنمية المستدامة".

وتقام الندوة بقاعة المؤتمرات بالكلية، وتقام الندوة بالتعاون بين جامعة الفيوم، ومنطقة الفيوم الأزهرية .