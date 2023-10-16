استقرار أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الإثنين 16-10-2023

تواصل الدواجن استقرارها بالإضافة إلى البيض، وننشر أسعار الدواجن، فى السوق اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 65 جنيهًا استجابة لمبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 73 و 75 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وقرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه منذ أمس الأحد 15 أكتوبر، تبدأ المزارع في خفض أسعار بيع الفراخ البيضاء لتسجل 65 جنيها كما تم خفض سعر كرتونة البيض لتسجل 115 جنيها تسليم المزرعة

وأعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة التى تم الإعلان عنها لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول المستهلك، وذلك فى إطار جهود الحكومة لـ ضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.