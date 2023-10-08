محافظ قنا يناقش خطط ضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، بهدف ضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مباحث التموين، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، ورائد هارون، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، وجميع رؤساء المدن، وممثلى جهاز حماية الإتحاد الاستهلاكى، والغرفة التجارية، والشركة المصرية 2000، ومدير إدارة التعاون، و وكيل ادارة الأزمات بالمحافظة، وعدد كبير من كبار التجار والموزعين ووكلاء الشركات الكبرى، في إطار جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة لضمان توافر السلع بالكميات وعدم احتكارها.

وأكد محافظ قنا، علي توافر كميات كافية من السلع الغذائية الأساسية، موجها بضرورة متابعة أرصدة السلع الغذائية ، وحصر العجز في حال وجود نقص في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة ، كما وجه المحافظ بمرور مفتشي التموين بشكل دوري علي المخازن الكبري للتأكد من عدم احتكار أصحاب تلك المخازن للسلع الاستراتيجية.

وأضاف الداودي، أن مصر من الدول التى نجحت فى العبور من الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا، و الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التى نفذتها الدولة المصرية، ومن ثم تخفيف حدة الأزمتين على جموع الشعب المصرى.

وشدد محافظ قنا، خلال الاجتماع، بتنفيذ التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة إحكام الرقابة التموينية على السلع والأسواق، من خلال تكثيف الحملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافرها وعدم رفع أسعارها، وكذلك التنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح ، وتحرير محاضر للمخالفين، ومصادرة السلع التي لا يتم الإعلان عن أسعارها، مؤكدا عدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين ، لافتا إلي أهمية نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن للمحافظة 15541، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.

وتابع الداودي، أن المحافظة تدعم جهود الدولة في توفير السلع الاساسية وضبط أسعارها، من خلال امتلاكها مشروعات أمن غذائي تتميز منتجاتها بقيمة غذائية عالية وبأسعار مخفضة، يتم طرح منتجات تلك المشروعات في منافذ البيع، التي تساهم بنصيب كبير في زيادة كميات السلع المعروضة بالأسواق، فضلا عن انتشار أكثر من 130 منفذ ثابت ومتنقل، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ ( أمان ) التابعة لوزارة الداخلية ، ومجمعات المصرية 2000، والمجمعات الاستهلاكية التي توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

وأشار محافظ قنا، إلي أنه بصدد مضاعفة معارض بيع السلع الغذائية بالمراكز والمدن، من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية، وكبار التجار، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للتجار لإقامة المعارض بوسط المدن بالمجان.