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استقرار أسعار الخضراوات والفواكه فى الأسواق اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:00 ص
استقرار أسعار الخضراوات والفواكه فى الأسواق اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 خضار ارشيف
كتب إسلام سعيد

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استقرت  أسعار الخضراوات والفواكه المختلفة للمستهلكين اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 6.5 إلى 10 جنيهات، كما سجل سعر البصل انخفاض إلى 20 جنيها للبصل الأحمر مقابل مستويات وصل 28 جنيها قبل أسبوعين من الآن في حين يصل سعر البطاطس في الجملة 13 جنيها والكوسة 5 إلى 10 جنيهات.

فى ذات السياق، سجل سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، وبلغ سعر كيلو الليمون انخفاض إلى 15 جنيها للمستهلكين، وبلغ سعر الجزر 30 جنيها، وسجل سعر الثوم 50 جنيها.

وعن أسعار الفاكهة فسجل سعر العنب 25 إلى 35 جنيها، والجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، وسجل سعر الموز 12 إلى 15 جنيها، والرمان 20 جنيها، والبلح 10 إلي 45 جنيها حسب النوع.

 

 

 
 

 







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