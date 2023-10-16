وقال البيان - الذي نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إنه خلال الليلة الماضية، هاجمت روسيا الأراضى الأوكرانية من عدة اتجاهات، باستخدام الصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة التي تطلق من الجو والذخائر.

وأضاف البيان أن الروس أطلقوا صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم، وخمسة صواريخ موجهة من الجو من طراز Kh-59، و12 طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز شاهد-136/131.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية هاجمت شمال وشرق أوكرانيا بالصواريخ، فيما أطلقت طائرات شاهد المسيرة في اتجاهات مختلفة، وتحديدا باتجاه غرب أوكرانيا.