إسرائيل تستدعي سفيرة كولومبيا بسبب تصريحات رئيسها عن غزة

وكالات

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفيرة كولومبيا في تل أبيب، مارغاريتا منخاريز، لـ"توبيخها"، بسبب تصريحات رئيس بلادها جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة.

وقال بيان صدر عن مكتب كوهين: "اليوم، وبتوجيه من وزير الخارجية إيلي كوهين، استدعى السفير يوناتان بيليد، نائب المدير العام لوزارة الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، سفيرة كولومبيا، مارغريتا مانخاريز، لتوبيخها بشأن التصريحات العدائية والمعادية للسامية ضد دولة إسرائيل التي أدلى بها رئيس كولومبيا غوستافو بيترو".

وكان بيترو قد انتقد، يوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، طريقة رد الجيش الإسرائيلي على العملية التي أطلقتها حركة "حماس"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي جاءت ردا على اعتداءات الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى.