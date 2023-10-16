أوقاف الأقصر تعلن حصاد الأنشطة الدعوية والإدارة وترميمات 19 مسجدا بالمدن

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر ، عن حصاد الأنشطة الدعوية والإدارة خلال الـ30 يوماً الماضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد وكيل أوقاف الأقصر، إنه شمل الحصاد مايلي:- (اعتماد انعقاد الأسبوع الثقافي الرابع والخامس والسادس بأوقاف الاقصر - عقد عدد 12 ندوة خلال فعاليات الأسابيع الثقافية - عقد عدد 116 درس من الدروس المنهجية - عقد عدد 2264 جلسة بمساجد البرنامج الصيفي للطفل - عقد عدد 8 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة - عقد عدد 116 درس من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف - عقد عدد 34 ندوة كبرى بالمساجد الكبرى بالمديرية في التثقيف الفقهى والإفتاء - اعتماد تسيير عدد 2 قافله دعويه بأوقاف الاقصر إلى مساجد ادارتى اوقاف الطود واصفون).

أما فى القطاع الهندسى ونسب التنفيذ بالعمليات الجارية، فقد تم العمل فى المساجد التالية:- (مسجد ابوسلام بارمنت الحيط بمركز ومدينة ارمنت بنسبه انجاز بلغت 60 %ومازال العمل فيه جاريا - مسجد الايمان بالغريره بقرية اصفون بمركز ومدينة اسنا بنسبة انجاز بلغت 85% ومازال العمل فيه جاريا - مسجد الخن ببندر اسنا بمركز ومدينة اسنا بنسبه انجاز بلغت 70%ومازال العمل فيه جاريا - مسجد العطاطوه بالرياينه بارمنت بمركز ومدينة ارمنت بنسبه انجاز بلغت 95%ومازال العمل فيه جاريا - مسجد النور الاسلامى بالمريس بمركز ومدينة الطود بنسبه انجاز بلغت 80%ومازال العمل فيه جاريا - مسجد نجع العرب بالزنيقه باصفون بمركز ومدينة اسنا بنسبه انجاز بلغت 40%ومازال العمل فيه جاريا - مسجد الجوايده بمركز ومدينة إسنا بنسبه انجاز بلغت 55%ومازال العمل فيه جاريا - مسجد العمرى البحرى باللاقالته بمركز ومدينة القرنه بنسبه انجاز بلغت 90%ومازال العمل فيه جاريا - مسجد الفتح الاسلامى بالمريس بالطود بنسبه انجاز بلغت 85%ومازال العمل فيه جاريا - مسجد الحاجه بخيته باسنا بنسبه انجاز بلغت90 % ومازال العمل فيه جاريا - مسجد الامام الحسين بالطوايع باسنا بنسبه انجاز بلغت 65%ومازال العمل فيه جاريا - مسجد الشيخ عبدالدايم بالرزيقات قبلى بارمنت بنسبة انجاز بلغت 55% وما زال العمل فيه جاريا - مسجد الشيخ احود بكيمان المطاعنه باصفون باسنا بنسبة انجاز بلغت 40% وما زال العمل فيه جاريا - مسجد الرحمن ـ الباديه بالمساويه بالنمسا باسنا بنسبة انجاز بلغت 5% وما زال العمل فيه جاريا - مسجد الرحمن ـ ابوريفو ـ بالبياضيه بنسبة انجاز بلغت 40% وما زال العمل فيه جاريا - مسجد الفاروق عمر بالصعايده بالزينيه بنسبة انجاز بلغت 45% وما زال العمل فيه جاريا - مسجد الحسنات بكومير بنسبة انجاز بلغت 1% وما زال العمل فيه جاريا - المبنى الادارى لادارة اصفون باصفون باسنا بنسبة انجاز بلغت 1% وما زال العمل فيه جاريا - مسجد العتيق بزرنيخ باسنا بنسبة انجاز بلغت 1% وما زال العمل فيه جاريا).

وتم العمل فى فرش مسجد حسن علي عطيه بالبعيرات بالقرنة بسجاد المحراب الجديد بمساحة 216 متر، وتوزيع عدد 300 عمامة أزهرية للأئمة بالمديرية وكذلك قيام المديرية بإهداء محافظة الأقصر ممثلة فى مديرية التضامن الإجتماعى عدد 4 طن لحوم من مشروع أضاحي الأوقاف لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وقيام المديرية بإهداء محافظة الأقصر ممثلة فى مديرية التضامن الإجتماعى عدد 30 طن أرز، وعدد 30 طن سكر وعدد 15 طن مكرونة لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.