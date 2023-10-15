5 مشروعات تطوير حضاري بمدينتي دمياط ورأس البر تغير واجهة دمياط.. تعرف عليها

دمياط معتز الشربيني

تشهد محافظة دمياط عدد من مشروعات التطوير والتنسيق الحضاري بمدينتي دمياط ورأس البر والتي تشمل مشروعات تطوير حضاري وإحلال وتجديد المناطق غير المخططة وذلك وفق خطة الدولة لأعمال التطوير ورفع كفاءة العديد من المناطق لخدمة المواطنين.

تطوير اللسان

يعد مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر احد أهم المشروعات التي تنفذ علي أرض رأس البر والذى يتضمن انشاء ساحات للأنشطة المختلفة و تطوير الممشى وإنشاء حاجز للأمواج بما يتناسب مع طبيعة المنطقة لحماية الشاطئ ، وأيضًا إنشاء مسرح و منطقة للمطاعم ، و توزيع المنحدرات " الرامبات" لذوى الهمم لتسهيل الوصول الى جميع الساحات بالمنطقة، والمخطط لنهو الأعمال بهذه المنطقة قبل بداية موسم صيف 2024 .

إعادة تأهيل وتطوير كوبري دمياط التاريخي

كوبري دمياط التاريخي " جسر الحضارة " أحد مشروعات التطوير الحضاري بدمياط والذي يحظى باهتمام المحافظة ويخضع حاليا لاعمال تطويره بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة، ويضم خطة تجهيز وفرش الكوبرى بالاحتياجات المطلوبة والانتهاء من كافة الأعمال بالساحة المقابلة للكوبرى ، و أكدت " الدكتورة منال عوض " محافظ دمياط علي الشركة المنفذة ضرورة الدفع بالعمل بجميع أجزاء المشروع بالتوازى وتنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة بما يتناسب مع مكانته كأثر ومنارة ثقافية ..

تطوير مدخل شطا

يشهد مدخل محافظة دمياط من ناحية شطا تنفيذ اعمال تطوير لرفع كفاءة هذا الطريق الحيوي الذي يربط بين محافظ دمياط وبورسعيد مرورا بالطريق الدولي.

وينفذ المشروع بمرحلته الأولى، والتى تشمل توسعة الطريق بعدد 3 حارات مرورية ، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار و تشجير الطريق وإنارته، وإنشاء حديقة بمدخل الطريق، للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المحافظة ورفع كفاءته.

مشروع تطوير المناطق الغير مخططة

مشروع تطوير المناطق الغير مخططة، والذي تضمن 7 مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " ويتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية,،وقد اكدت " المحافظ " على سرعة استكمال الأعمال المتبقية و الالتزام بالمواصفات والمعايير والجداول الزمنية المحددة، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل، ويشار إلى أن تطوير المناطق الغير مخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذى شهدته 7 مناطق بمدينة دمياط، حيث تم من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء و الحماية المدنية واحلال وتجديد اعمدة الانارة ، هذا إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك.

مشروع تطوير مبنى ديوان المحافظة

مشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، ويشمل إنشاء سور للكورنيش و مقاعد وأعمدة إنارة ، وكذلك انشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار ، هذا إلى جانب تشجير تلك المنطقة ، حيث قررت " المحافظ " تشكيل لجنة لمتابعة تلك الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات، ويتم التنفيذ وفق خطة زمنية ، لنهو مراحل العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة و التصور العام و الرؤية التى تم اعدادها للمشروع لإنشاء مبنى أخضر وذكى ، وتشمل الخطة الفرش وتجهيز القاعات والأقسام بالمبنى استعدادًا لتشغيله خلال الفترة القادمة.