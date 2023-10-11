توافد أعضاء "الشعب الجمهورى" بدمياط لتحرير توكيلات للمرشح الرئاسى المحتمل حازم عمر

دمياط معتز الشربيني

توافد العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهورى بدمياط، أمام مقر الشهر العقارى بشطا بقيادة أمين محافظة دمياط محمد سامى سليمان وبحضور أمناء الأمانات ورؤساء اللجان النوعية بالحزب، وذلك لتحرير توكيلات لمرشح الحزب المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما رفع أعضاء الحزب صور وبانرات تأييد لرئيس الحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت يومى 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.