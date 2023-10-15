وكيل زراعة دمياط يعلن تفاصيل الاستعدادات لزيادة مساحة زراعة القمح هذا العام

دمياط - هيثم مراد

قام المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بجولة تفقدية استهدفت عددا من الجمعيات الزراعية لمتابعة توفير التقاوى عالية الإنتاج ضمن استعدادات المديرية لاستقبال موسم زراعة القمح.

وشهدت الجولة تفقد بعض الحقول وبحث استعدادات المزارعين لزراعة القمح، إضافة إلى متابعة نتائج ندوات التوعية التى قدمها الإرشاد الزراعى وتأثيره على المزارعين.

ومن جانبه شدد وكيل زراعة دمياط، على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية والتعامل بشكل مباشر مع أية طوارئ تحدث أثناء التحضير لزراعة القمح، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتوفير التقاوى عالية الإنتاج داخل الجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة لكل مزارع.

وأشار المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إلى أن المحافظة تسعى إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح هذا العام، مضيفا أن المحافظة نجحت فى هذا الأمر خلال الأعوام الماضية والذى ظهر أثناء توريد الأقماح والتى بلغت بنسبة 103%

وأشار أيضا إلى وجود برنامج توعوى تم وضعه لإرشاد المزارعين بالطرق السليمة من أجل توفير محصول القمح والتغلب على تحديات عامل المناخ والتى قد تؤثر على هذا الأمر، مشددا على أهمية التعاون بين الجميع من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة، مشيدا بالدور الذى قدمته مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى جاء على رأسها مشروعات تبطين الترع، التى ساهمت فى التغلب على بعض المشكلات التى كانت تؤرق المزارعين فيما مضى.

ويبدأ مزارعى دمياط التحضير لزراعة القمح فى بعض القرى، بينما بدأ بعض المزارعين فى زراعة القمح فى مناطق أخرى داخل محافظة دمياط.