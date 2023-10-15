وفد جامعة القناة يشارك بالنسخة التاسعة لقمة TECHNE SUMMIT الإسكندرية 2023

شارك وفد جامعة قناة السويس فى فعاليات النسخة التاسعة من قمة تيكنى الإسكندرية، التى شهدتها مكتبة الإسكندرية على مدار 4 أيام، ذلك الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة فى منطقة البحر المتوسط، والتى عقدت تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "TIEC" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC"، بمشاركة أكثر من 30 ألف زائر، 200 مستثمر، و145 شركة ناشئة وعارضة.

وصرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على المشاركة فى أية مناسبة تسعى وتهدف إلى تنمية مهارات وقدرات أبنائنا الطلاب، وتساعد فى تنمية مهارات التفكير والابتكار الإبداعى، مشيرا إلى أن قمة تيكنى التى شارك فيها وفد جامعتنا تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا،واكتشاف المواهب والأفكار اللامعة، وتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع،وتأسيس مزيد من الشراكات الناشئة.

و أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المشاركة فى مثل هذه المناسبات يساعد الرواد فى فتح قنوات الاتصال بين الشركات الناشئة فى مصر والشركات الدولية الكبرى، مشيرا إلى أن قمة تيكنى تعد مؤتمر ومعرض عالمى للشركات الناشئة، يتعلق بكل ما يختص بالتكنولوجيا.

بينما أشارت الدكتورة ماجدة العشرى مدير مكتب التايكو بالجامعة أن فعاليات القمة احتوت على أكثر من 80 جلسة نقاشية، و50 ورشة عمل تفاعلية، مقدمة بواسطة متخصصين وخبراء محترفين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لمناقشة عشر مسارات مُختلفة عن التكنولوجيا وإدارة الأعمال.

واضافت أن الجامعة شاركت بوفد مكون من الدكتورة كريمان محمود مديرة مكتب TISC بمكتب التايكو، والدكتورة أفنان بركات مدير مكتب TTO بمكتب التايكو، ومروة عدلى وطارق شاهين من الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالإضافة إلى عدد من طلاب الجامعة من الكليات المختلفة.