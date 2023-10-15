وزارة الصحة بغزة:إخلاء مراكز الأونروا يحرم 70% من السكان من الخدمات الصحية

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن 70% من سكان منطقتي غزة وشمال غزة حرموا من الخدمات الصحية بعد إخلاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمراكزها وتوقف خدماتها، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

وأعلنت الأونروا، الجمعة، أنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين في غزة إلى الجنوب لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها ولاجئي فلسطين في القطاع.

جاء ذلك بعدما طالب الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب.