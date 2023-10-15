هل يجب أن تنام بالجوارب؟ اعرف حقيقة تدفئة القدمين

كتبت ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بتحسين النوم، هناك الكثير من النصائح المعروفة على نطاق واسع، مثل الحفاظ على وقت نوم منتظم، واستخدام الستائر المعتمة، وتجنب الأجهزة الإلكترونية أثناء النوم، وأكثر من ذلك وأظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يرتدون الجوارب أثناء النوم أو يستخدمون طرقًا أخرى لتدفئة القدمين ينامون بشكل أسرع ويبقون نائمين لفترة أطول، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية في فرجينيا بأمريكا، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.





قالت الدكتورة بيكوان لوه، عالمة الطب الحيوي في سان فرانسيسكو: "إن تدفئة القدمين يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على النوم بالنسبة لكثير من الناس، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تأثيره في تعزيز انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية والاسترخاء".

وأشارت لوه، إلى أن درجة حرارة الجسم الأساسية تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، موضحة أن أثناء النوم، تنخفض درجة حرارتنا الأساسية بشكل طبيعي كجزء من إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، يبدأ هذا الانخفاض مع بداية النوم ويصل إلى أدنى مستوياته خلال ساعات الصباح الباكر، إن انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية يساعد الجسم على النوم والبقاء نائمًا.

وأوضحت أن تدفئة القدمين - إما باستخدام وسادة التدفئة، أو أخذ حمام دافئ، أو استخدام منتجع صحي للقدم، أو ارتداء الجوارب الدافئة - يمكن أن تمدد الأوعية الدموية في القدمين، مما يؤدي إلى توسعها واحتجاز المزيد من الدم.

يسمح هذا التمدد بتدفق المزيد من الدم من أجزاء أخرى من الجسم إلى القدمين، ونتيجة لذلك، يمكن أن يساعد في تبديد حرارة الجسم وخفض درجة حرارة الجسم الأساسية، يمكن أن يكون الإحساس بالدفء في القدمين مهدئًا ومريحًا، مما يجعل من السهل الاسترخاء والنوم.

وأضافت أنه يمكن أن يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية، حيث أن انخفاض تدفق الدم إلى اليدين والقدمين يمكن أن يؤدي إلى الإحساس بالبرد والخدر.

وقالت: "باختصار، يمكن أن يكون تدفئة القدمين قبل النوم نصيحة مفيدة لنوم أفضل، ولكن فعالية هذا النهج قد تختلف من شخص لآخر، لذلك من المهم الانتباه إلى راحتك وتفضيلاتك في النوم" .