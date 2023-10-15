نجاح فريق مستشفى أبو المطامير بالبحيرة في إنقاذ حياة شاب بعد تعرضه لصعق كهربائي

البحيرة -ناصر جودة

نجح الفريق الطبي بمستشفى أبوالمطامير بالبحيرة، فى إنقاذ حياة شاب بعد تعرضه لصعق كهربائي وتوقف عضلة القلب تمامًا .

وترجع أحداث الواقعة بعد وصول "ك. غ .ع " ويبلغ من العمر17 عاما إلى مستشفى أبو المطامير يعاني من توقف تام فى عضلة القلب نتيجه صعق كهربائي.

وعلي الفور تم دخوله غرفة الإنعاش القلبي الرئوي وتم عمل دورات انعاش قلبي رئوي لمدة 20 دقيقة ، وبفضل الله عاد القلب للنبض مرةً أخرى ،ثم توقف القلب بعد ذلك، وواصل الفريق عمله عن طريق عمل صدمات كهربية لتنظيم معدل ضربات القلب ، وتم انتظامه بعد ساعة كاملة من العمل الشاق والجاد .

من جانبه وجه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، التحية والتقدير للفريق الطبي الذى أشرف على حالة الشاب المصاب ، وساعد على انقاذه بمستشفى أبوالمطامير المركزي.

كما وجه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى شلبي مدير مستشفى أبو المطامير والفريق الطبي والإداري المعاون له ، ولجميع العاملين بالمستشفى، مؤكدا أن تنمية وتطوير الجوانب المهنية للفرق الطبية له أهمية قصوي للإرتقاء بالخدمة الطبية ، وإن الإنعاش القلبي الرئوي ، يُعد امرًا بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح ، وهو إجراء لا يمكن الإستهانة بأهميته، إذ يساهم بشكلٍ جذري في زيادة معدل فرص البقاء على قيد الحياة.