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مدينة بريشيا الإيطالية تمنع باتريك زكى من حضور مهرجان للسلام لانتقاده نتنياهو

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:58 ص
مدينة بريشيا الإيطالية تمنع باتريك زكى من حضور مهرجان للسلام لانتقاده نتنياهو باتريك زكى
فاطمة شوقى

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ألغت لورا كاستيليتي عمدة مدينة بريشيا الدعوة الموجهة الى الباحث المصرى باتريك زكى لحضور مهرجان السلام، وذلك بعد أن تعرض لانتقادات كثيرة بعد أن نشر على الفيسبوك "بوست" وصف فيه رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو بأنه "قاتل متسلسل".

ووفقا لصحيفة صحيفة جورنالي دي بريشيا فقد أثارت تصريحات باتريك زكى جدلا كثيرا وانقسامات أدت إلى الغاء حضوره لمهرجان السلام في المدينة الإيطالية، بعد  الاتهامات التي وجهها يمين الوسط ضد رئيس البلدية لعدم قيامه بإضاءة قصر لوجيا، مقر البلدية، بألوان إسرائيل (تم عرض علم السلام بدلاً من ذلك) أصبح هذا هو المكان الأمثل.

 

 

 







باتريك زكى

إسرائيل

نتنياهو

إيطاليا

مهرجان السلام

اخبار العالم



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