مدير عام الزراعة بالشرقية: 26 حلقة تسويقية لاستقبال القطن من المزارعين

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، إنه تم تخصيص 26 حلقة تسويقية موزعة على كل المراكز بالمحافظة لاستقبال محصول القطن من المزارعين، منها حلقات" بلبيس- منيا القمح- صان الحجر- رمسيس"، وذلك لحين تحديد موعد أول مزاد علني بالمحافظة ، منوها،أن موسم الجني مبشر بالخير للمزارعين بعد تحديد سعر فتح المزاد ل 5500 جنيه، ووصول سعر القنطار فى المزاد الذى تم بوجه قبلى إلى أكثر من عشرة آلاف جنيه.

وتابع مدير عام الزراعة بالشرقية ، لـ "اليوم السابع" أنه تم زراعة 43 ألفا و500 فدان بمحصول القطن هذا العام، بتقاوى منتقاة من صنف جيزة ٩٤ الذي يتميز بالنمو الثمري عن الخضري وغزارة ثمارة وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى هذا علاوة على تحقيقه انتاجية مرتفعة، موضحا أن هذا الصنف مطلوب في الأسواق العالمية.

فيما شهدت المحافظة هذا العام إقبالا على زراعة الذهب الأبيض هذا العام بعد نجاح منظومة تسويق القطن الجديدة، وذلك بعد قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بإعلان منظومة جديدة لتسويق القطن يتم خلالها بيع القطن بالمزاد العلني بين شركات الأقطان والذي شهد تنافسا شرسا بين تلك الشركات، ومنذ تلك اللحظة أيقن مزارعو القطن أهميته ومدى الجدوى الاقتصادية والأرباح التي يحققها فازداد الإقبال على زراعته.