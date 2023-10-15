اليوم السابع
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بحضور عدد كبير من المزارعين..

مديرية الزراعة بالفيوم تنظم مؤتمرًا حاشدًا للنهوض بزراعات القمح

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:30 م
مديرية الزراعة بالفيوم تنظم مؤتمرًا حاشدًا للنهوض بزراعات القمح زراعة القمح
كتبت أسماء نصار

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عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، مؤتمر حاشد للنهوض بزراعات القمح بمقر الإدارة الزراعية بطامية، بحضور عدد كبير من المزارعين، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالاستعداد لموسم زراعة القمح وبدء الدورة الزراعية لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها بالمحصول الاستراتيجى الهام.

 

‎ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قيادات الوزارة بالاستعداد لزراعة القمح وتوفير التقاوى والارشاد الزراعى للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية.

 

ويعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تلعب دورًا حاسمًا فى توفير احتياجات الغذاء للسكان، ولتحقيق مستوى عالٍ من الإنتاجية والجودة فى زراعة القمح، يجب أن يتم الالتزام بالسياسة الصنفية، والتى تهدف إلى تحسين الأصناف المزروعة وتعزيز الاستدامة الزراعية.

 

و يلعب اختيار الأصناف المناسبة دورًا حاسمًا فى تحسين إنتاجية محصول القمح، لذلك يجب أن يتم التأكد من أن الأصناف التى يتم زراعتها ذات جودة عالية ومتكيفة مع ظروف البيئة المحلية والمقاومة للأمراض والآفات لتحقيق معدلات إنتاجية أعلى وتقليل الخسائر بفضل الأصناف المحسنة.

 

الجدير بالذكر أن زراعة القمح فى مصر تواجه تحديات بيئية متنوعة، مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وتغيرات نمط الأمطار، وهو ما يتطلب الالتزام بالسياسة الصنفية وتطوير أصناف متكيفة مع هذه التحديات، مما يساعد على زيادة مقاومة النباتات للظروف القاسية وتقليل الاعتماد على الموارد المائية.

 







القمح

زراعة القمح

امراض القمح

السياسة الصنفية للقمح



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