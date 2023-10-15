محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة

الغربية عادل ضرة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاجتماع الأسبوعي مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات المحافظة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظ.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وما تم تنفيذه من إجراءات فنية وإدارية لتذليل معوقات العمل لضمان الدفع بمنظومة العمل، وتسريع معدلات الأداء، والانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة وفق البرنامج الزمني المحدد لتلك المشروعات.

كما تم مناقشة نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن .

وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

كما تم تقديم عرض مفصل حول موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ووجه المحافظ بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الغربية على سرعة تنفيذ المشروعات بكافة المراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مؤكدا على استمرار الجولات والاجتماعات الدورية لضمان المتابعة للمضي قدما في معدلات التنفيذ.

وأكد المحافظ، على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.